Kandern Bevor die Landesmittel vergriffen sind

Öffentlichkeit informieren

„Die Bürger wollen wissen, ob wir Chancen haben, in das Förderprogramm des Landes zu kommen. Nach unseren Informationen stehen wir bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg ganz weit vorn in der Prioritätenliste der Förderung“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Unsere politischen Entscheidungsträger in den Kandertalgemeinden und im Kreistag sollten jetzt Druck machen und die ausstehenden Entscheidungen endlich herbeiführen und abschließen, da die Entscheidungsgrundlagen ja in ausreichender Form vorliegen“, so der Appell.

Erst nach einer Entwurfsplanung und dem gesicherten Nachweis der Wirtschaftlichkeit könne das Projekt, das unsere Zukunft wesentlich beeinflusst, weiter vorangetrieben werden. Förderzusagen des Landes lägen dafür vor. Im Namen der Bürger, wie es weiter heißt, drängt die IG die Entscheidungsträger deshalb zur Eile, die Chance zu ergreifen, „bevor die Mittel des Landes vergriffen sind“.

Die Ergebnisse der Verkehrsstudie werden am Montag, 14. Februar, von 15.30 bis 17.30 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz vorgestellt. Interessenten müssen ihre E-Mail-Adresse unter www.loerrach-landkreis.de/kandertalstudie eintragen. Sie erhalten dann eine Nachricht mit dem Zugangslink.