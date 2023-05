Kandern BFA-Studenten stellen ihre Arbeiten im Heimat- und Keramikmuseum aus

Lob an der Vernissage

Jameson Bast, Lehrer der Keramikklasse, betreute die Nachwuchskünstler und begrüßte unlängst zusammen mit Museumsleiterin Jasmin Hartmann und Bürgermeisterin Simone Penner zahlreiche Gäste zur Vernissage. Die Bürgermeisterin hob die Leistung der Schüler mit den Worten hervor: „Auf den ersten Eindruck ist das Besondere, dass es sich um Künstlerinnen und Künstler handelt, die keinen großen Namen haben, kein Brodwolf, kein Bampi oder andere. Aber genau das ist es – denn ihr alle habt einen großen Namen. Ich finde es toll, dass wir nun gemeinsam zeigen, was in euch steckt, was hinter den Türen der BFA an Talenten schlummert und was dort geschieht.“

Museumsleiterin Jasmin Hartmann betonte, dass ein Museum nicht nur bildet, ausstellt und sammelt, sondern auch Raum für Kommunikation, Dialog und Diskussion bietet. Die Arbeiten, die so unterschiedlich seien wie die Jugendlichen selbst, regten zur Reflexion an und böten Einblick in die Themen- und Gedankenwelt der jungen Künstler.