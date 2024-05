Ein Teil des Rathauses werde in den Bibelissaal umziehen, da es möglich sei, diesen problemlos an der städtische EDV-Netzwerk anzuschließen, erläuterte Kovac im Gemeinderat. Das sei die einfachste und kostengünstigste Variante, die Nutzung des Probelokals solle abends weiter möglich sein. Als Veranstaltungsort würde der Bürgersaal dann aber ausfallen. Für den Gemeinderat ist ein Ausweichquartier in der Mensa der August-Macke-Schule geplant, hieß es in der Sitzung.