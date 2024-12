Das Ministerium schreibt in seinem Brief an die Abgeordnete, dass schon bisher von den zuwendungsfähigen Baukosten der Bund bis zu 90 Prozent zahle. Hinzu komme eine Planungskostenpauschale in Höhe von zehn Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Das Land ergänzt die Förderung bisher in Höhe von 57,5 Prozent der zuwendungsfähigen Bau- und Planungskosten, die nicht vom Bund getragen würden. Wie hoch diese Verbesserung ausfallen solle, wird nicht genannt. Der andere Knackpunkt ist die Tatsache, was unter die „zuwendungsfähigen Kosten“ (zum Beispiel Abbruchkosten werden in der Regel nicht gefördert) gefasst wird.