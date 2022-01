Kandern Blut spenden, Gutes tun und im Team gewinnen

Familien, Gruppen, Vereine oder Nachbarschaften können Teams bilden, die gemeinsam Punkte sammeln. Für jede Spende gibt es einen Punkt. Dabei müssen die Gruppen nicht unbedingt aus dem Kandertal stammen. Gewinnchancen haben alle ambitionierten Mannschaften. Die Punkte können an drei Blutspendeterminen gesammelt werden: am Montag, 14. Februar, am Donnerstag, 11. August in Wollbach sowie voraussichtlich am 28. Oktober in Rümmingen (dieser Termin steht noch nicht fest).

Das Team mit den meisten Punkten wird dann der vierte Blutspendemannschaftsmeister im Vorderen Kandertal.