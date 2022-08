Kandern Blutspenden und ins Kino gehen

Darüber hinaus wird auch in diesem Jahr wieder das spendefreudigste Team gesucht. Bereits zum vierten Mal wurde vom DRK Wollbach der Wettbewerb zur Ermittlung des Blutspendemannschaftsmeisters ausgerufen. Beim dritten Termin in diesem Jahr am Mittwoch, 12. Oktober, in der Gemeindehalle in Rümmingen können noch einmal Punkte für den Wettbewerb gesammelt werden. Pro Spende gibt es einen Punkt; das Team mit den meisten Punkten an den drei Terminen des DRK Wollbach in Wollbach und Rümmingen in diesem Jahr gewinnt.