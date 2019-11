Kandern bnNetze erhält Zuschlag für die Stromkonzession

In der Ortschaftsratsitzung in Tannenkirch im September war zudem erwähnt worden, dass Personal des Energiediensts bei Problemen sofort vor Ort gewesen sei, und es wurde angezweifelt, ob dies der neue Vertragspartner auch leisten würde. Höferlin hatte in der entsprechenden Sitzung bedauert, dass der Energiedienst in seiner Bewerbung nicht ganz so detailliert wie der Mitbewerber gearbeitet hatte und nur deshalb weniger Punkte erzielte. Bernd Brohammer (Grüne), der im Gemeinderat ebenfalls gegen die Vergabe stimmte, kritisierte sich selbst. Er sei an der Aufstellung der Kriterien und damit am Punktesystem selbst beteiligt gewesen. Genau dieses Punktesystem aber erschließe sich ihm jetzt nicht mehr.

Kernstadt ohne Wechsel

Für Unmut in den Ortschaftsräten hatte auch die Tatsache gesorgt, dass die Kernstadt nach wie vor vom Energiedienst versorgt und bei Problemen betreut wird.

Die Auswertung der Angebote war durch das Anwaltsbüro Gersemann und Kollegen erfolgt. In den Ortschaftsräten war das Misstrauen gegen das Auswertungsergebnis groß. In nichtöffentlicher Sitzung aber wurden Zweifel am Ergebnis ausgeräumt.