Die Polizei berichtet, dass die Einsatzkräfte zu einer starken Rauchentwicklung in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.40 Uhr in ein in einem Mehrfamilienhaus in der Kanderner Waldeckstraße gerufen wurden. Vor Ort wurde festgestellt, dass vermutlich vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses der Brand in einem Kunststoffbehälter mit brennbarer Flüssigkeit absichtlich gelegt wurde. An der Tür entstand ein Schaden von 6000 Euro. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Weil am Rhein unter Tel. 07621/97970 übernommen, heißt es.