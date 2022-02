Kandern Brandstifter begibt sich in Therapie

Der Angeklagte machte gestern nur Angaben zu seiner Person. Seit sechs Jahren ist er arbeitslos. Etwa zu dieser Zeit zog er auch nach Kandern, da er aus der gemeinsamen Wohnung mit der Freundin ausziehen musste. „Es hat nicht mehr geklappt“, erklärte er. Mit seiner bisher einzigen Partnerin lebte er anderthalb Jahre zusammen.

Er brauche schon Zeit, um sich auf neue Leute einzulassen, bestätigte der Angeklagte auf Nachfrage des Richters. Halt findet er in einer Glaubensgemeinschaft.

Als Zeuge wurde gestern auch der Polizeibeamte gehört, der mit dem Fall betraut war. Nach dem letzten Waldbrand der Serie im August, der schnell entdeckt wurde und glimpflich verlief, wurde der Angeklagte noch am selben Tag von ihm vernommen. Der Brandstifter sprach dem Polizisten zufolge von einer gewissen Erleichterung, nachdem er auf frischer Tat ertappt worden war und äußerte die Hoffnung, dass ihm nun geholfen werde.

Identisches Vorgehen bei den Brandlegungen

Bei der Vernehmung wurden dem Angeklagten auch die weiteren Fälle rund um Kandern vorgehalten, bei denen die Brandlegung identisch verlaufen war. Er zeigte sich daraufhin geständig.

Als sein Fall im Dezember von einem anderen Schöffengericht mit demselben Vorsitzenden schon einmal verhandelt worden war, hatte die Verteidigung auf die Ausnahmesituation hingewiesen, in der sich der 41-Jährige nach dem Aufgreifen am Tatort befunden habe. Der Verteidiger äußerte deshalb die Vermutung, sein Mandant habe die Belehrungen bei der Polizei in seiner seelischen Verfassung gar nicht richtig verstanden. Dazu wurde als Sachverständiger ein Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie gehört, der zumindest nicht ausschließen konnte, dass der Angeklagte so sehr auf sein inneres Erleben eingeengt gewesen sei, dass er der Vernehmung nicht die gebotene Beachtung schenkte. Der Sachverständige empfahl schon damals eine stationäre Therapie, die der Angeklagte nun antreten wird. „Ich will das jetzt auch durchziehen“, betonte er seine Bereitschaft mitzuwirken.

In der gestrigen Verhandlung wiederholte der Sachverständige seine Einschätzung, dass bei dem Angeklagten eine leichte Form von Autismus vorliege. In Kombination mit einer depressiven Phase sowie nach neueren Erkenntnissen auch einer psychotischen Störung, die mit Stimmen im Kopf einhergehe, hielt er es für plausibel, dass der 41-Jährige die Brandstiftungen begangen habe, um sozusagen Dampf abzulassen. Die Therapie soll ihm nun helfen, Anspannungszustände in Zukunft besser kontrollieren zu können. Ohne Therapie sah der Arzt eine große Wiederholungsgefahr.

Das Gericht ging aufgrund dieser Diagnose von einer eingeschränkten Steuerungsfähigkeit des nicht vorbestraften Angeklagten aus. Aus diesem Grund wurden minderschwere Fälle angenommen, die das Strafmaß verringerten.

Die Staatsanwältin plädierte für eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne, da der Angeklagte sich in Therapie begibt.

Der Verteidiger sprach sich für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten auf Bewährung aus. Er betonte, dass das Geständnis hoch zu bewerten sei, weil die Taten sonst nicht zu beweisen gewesen wären. Auch wies er auf die lange Untersuchungshaft seit der Festnahme im August hin.

Das Urteil lautete schließlich anderthalb Jahre auf Bewährung unter der Voraussetzung einer stationären Behandlung und der Betreuung durch einen Bewährungshelfer, der regelmäßig Bericht erstattet.

Mit guten Wünschen für die Therapie und der Hoffnung, dass es nicht zu neuen Straftaten kommt, beendete der Richter die Verhandlung.