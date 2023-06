Kandern Bürger sollen die Städtepartnerschaft besiegeln

Mitglieder des Fördervereins KanSac haben eine Ruhebank gespendet. Foto: Silke Hartenstein

2019 folgte ein weiterer Anlauf, als Kanderns Bürgermeister Christian Renkert und Liestals Stadtpräsident Daniel Spingler in einem gemeinsamen Schreiben eine Dreieckspartnerschaft vorschlugen – Liestal in der Schweiz und Sacramento sind seit 1988 Partnerstädte. Das Schreiben richtete sich an Starr Walton Hurley, Nordkaliforniens Repräsentantin der „Sister Cities Organization“, einem gemeinnützigen Netzwerk, das kommunale Partnerschaften zwischen den USA und anderen Ländern aufbaut und stärkt. Walton Hurleys Antwort darauf lautete: „Okay“.

2020 blockierte die Corona-Pandemie weitere Aktivitäten, im selben Jahr wurde Simone Penner Kanderns Bürgermeisterin. Laut Auskunft des früheren Stadtrats Kern sei die Städtepartnerschaft 2022 in nichtöffentlicher Sitzung mehrheitlich abgelehnt worden.

Nun ist der Aufruf von KanSac an die Bürger der letzte Versuch: Sollte auch das nicht fruchten, so Völker, werde sich KanSac auflösen.

Was die Städte verbindet

Doch was verbindet eigentlich das kleine Kandern mit seinen 8400 Einwohnern mit der 525 000 Einwohner starken Hauptstadt des US-Bundesstaats Kalifornien?

Tatsächlich gibt mehr Verbindungen, als man denkt: 22 Prozent der kalifornischen Bevölkerung sind deutscher Abstammung. Viele ihrer Vorfahren wanderten aus, um dem Hunger oder politischer Verfolgung zu entfliehen. Zu letzteren gehörte der badische Revolutionär Friedrich Hecker. Deutsche Emigranten aus Heckers Gefolge gründeten 1854 in Sacramento den „Turnverein“, der bis heute die Fahne der deutschen Kultur hochhält, etwa mit seinem „Oktoberfest“.

Wie KanSac-Vereinsmitglied Peter Oehler erzählt, besuchte Hecker mehrmals anonym seine alte Heimat. Seinem Brieffreund, dem aus Müllheim stammenden Önologen Adolph Blankenhorn, schickte Hecker Samen von gegen die Reblaus resistenten kalifornischen Rebsorten.

Der Lockruf des Goldes

Andere Badener folgten ab 1848 dem Lockruf des kalifornischen Goldes. Ausgelöst wurde der Goldrausch vom allerersten Goldfund in „Sutter’s Mill“ in der von Johann August Sutter gegründeten Privatkolonie „Neu-Helvetien“. Auch wenn die Person Sutters mittlerweile sehr umstritten ist, steht in Kandern bis heute sein Geburtshaus am Papierweg, auch eine Straße ist nach ihm benannt. In Sacramento wiederum gilt Sutter’s Fort als Keimzelle der Stadt, Sutters Sohn, John Augustus Sutter Junior, war der Gründer und Planer von Sacramento, auf alten Karten stehen Straßennamen wie „Fichten-“ und „Eichenstraße“.

Eine weitere Verbindung ist noch jung: Seit 2018 besteht die Landespartnerschaft zwischen Baden-Württemberg und Kalifornien. 2022 stellte Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Treffen mit Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom fest: „Kalifornien und Baden-Württemberg sind Impulsgeber und Antreiber bei der Frage, wie wir unsere Wirtschaft erfolgreich klimaneutral umbauen.“ Beide Regionen, so Kretschmann, würden überdurchschnittlich in Forschung und Entwicklung investieren – Kalifornien 6,3 Prozent und Baden-Württemberg 5,8 Prozent bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt.

Auch die KanSac-Mitglieder versprechen sich von der Städtepartnerschaft wirtschaftliche Impulse und heben Kanderns Lage im Dreiländereck hervor.

www.partnership-kansac.com