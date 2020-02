Kandern Busfahrer lässt Fahrgäste stehen

Doch sie hatten Glück. Die Tochter von Margarete Wißner hatte ihr Auto dabei und fuhr ihre Mutter und auch die die Frau mit Kind kurzerhand nach Hause.

„In den SWEG-Bussen der Linie 55 können in Basel keine Fahrscheine gekauft werden – aus technischen Gründen. Insofern hat der Busfahrer formal korrekt gehandelt“, hat uns gestern Christoph Meichsner von der SWEG mitgeteilt. „Als Reaktion auf den Vorfall werden wir jedoch mit unseren Busfahrern sprechen, dass sie in Notfällen kulant sein dürfen, und in Basel zusteigenden Fahrgästen mit Fahrtzielen in Deutschland einen Fahrschein ab Weil am Rhein verkaufen – sofern uns der Ausfall von Fahrscheinautomaten durch die BVB bekannt ist“, so der Pressesprecher.