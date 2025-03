Der Frauenchor „Candela“ aus Kandern plant ein Chorprojekt und sucht neue Sängerinnen, die Lust haben, dieses Projekt zusammen mit dem Chor zu realisieren. Teilnehmerinnen können für eine begrenzte Zeit (zwei Auftritte im Juli 2025) – mitmachen und müssen sich nicht länger verpflichten. Wer länger mitmachen möchte, ist willkommen. Die Auftritte sind bei der „Nacht der Klänge“ am 11. Juli und beim „Festival der Chöre“ am 27. Juli geplant. Die Proben starten am Montag, 10. März, ab 19 im Bürgersaal Kandern.