Kandern CDU: Diskussionskultur im Kandertal hochhalten

Über dem Türrahmen steht das Jahr 1754. Die „Tanne“ in Tannenkirch ist eines der ältesten Gaststätten in der Region. Wirtshäuser waren früher Zentren des Informationsaustauschs, heftigste Debatten wurden dort geführt: In der „Tanne“ erhielt 1848/49 sogar ein republikanisch gesinnter Dorflehrer wegen seinen Reden gegen die Obrigkeit Hausverbot. Am Mittwochabend tagte nun dort der CDU-Gemeindeverband. Sein Ziel: Mit Bürgern unabhängig ihrer politischen Couleur ins Gespräch zu kommen.