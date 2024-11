Kandern: Christina Fräulin sucht das Besondere

Besonders spannend sei auch die Reihe: „Mit Pferden flüstern“ – eine Einführung zum Kennenlernen, Berühren und Berühren lassen oder zum achtsamen Bürsten von Reitpädagogin Martina Inge Knippschild. Der Kurs findet am Therapiestall „Platz an der Sonne“ in Egerten statt. Thomas Mainx erklärt bei zwei Terminen das kreative Schreiben für Neueinsteiger und Schreiberfahrene.