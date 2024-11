Kandern: Chronik der Kanderner Tondynastie

Neben der Geschichte der Tonwerke und der Tonwarenfabrik von Ernst Kammüller geht es im Buch auch um das Leben von Hans Grether, Hans Schwarzkopf und das politische Engagement von Ernst Kammüller. Weitere Inhalte sind das Portrait zweier Kanderner Persönlichkeiten in der Badischen Revolution von 1848/49. Besonder ausführlich behandelt die Chronik aufgrund der guten Quellenlage die Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs bis in die 1950er-Jahre hinein.

Kammüller-Stiftung leistet Unterstützung für Schrift

Die Herausgabe der Schrift wird ermöglicht durch die Kammüller-Beihilfe-Stiftung, die sich in ihrem Zweck auch der Förderung von Kunst und Kultur verschrieben hat.

Das Buch ist in einer Auflage von 500 Stück erschienen und wird am Dienstag, 19. November, ab 19 Uhr im Kommunalen Kino in Kandern vorgestellt. Zu haben ist es für eine Schutzgebühr von 29 Euro und erschienen im Rombach-Verlag. Am Präsentationsabend wird es für 25 Euro zu haben sein, kündigt Scheer an.