Kandern Damit es in den Dörfern hell bleibt

Alles Andere als trocken ging es hingegen bei den Diskussionen der anwesenden Ausschussmitglieder zu. So sorgte die Umrüstung auf erdverlegte Stromversorgung in den Ortsteilen Sitzenkirch, Feuerbach, Riedlingen und Tannenkirch und die damit verbundene Bewilligung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für Dissens. Zum Hintergrund: In den genannten Ortsteilen – auch im Tannenkircher Ortsteil Gupf – werden in Kürze durch den Zweckverband Breitbandausbau Leerrohre verlegt. Die entsprechenden Planungen und Ausschreibungen sind in Arbeit. Auch die ED-Netze will nun in den genannten Ortsteilen die bisherige übergehängte Stromversorgung in die Erde verlegen. Die Dachständer, an denen auch die Stromversorgung für die öffentliche Straßenbeleuchtung geführt wird, soll damit aufgegeben werden. In der Folge ist die Stadt Kandern gezwungen, die Stromleitungen der öffentlichen Beleuchtung ebenfalls unter die Erde zu verlagern.