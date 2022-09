Kandern Dampfende Wärme im Festzelt

An diesem Tag genießen die Gäste bis 23 Uhr die Auftritte der verschiedenen Chöre. Kanderns Chöre waren in der Pandemie „heimatlos“ geworden, durften nicht im Saal des Luise-Klaiber-Hauses proben. Die Freunde aus Riedlingen stellten ihnen ihren Proberaum in der Alten Schule zur Verfügung.

Am Montag geht das Fest weiter mit dem Handwerkeressen am Mittag und den Gesangvereinen Gresgen und Haltingen am Abend. Die beiden Corona-Jahre ohne Herbstfest hätten ihre Spuren hinterlassen, sagt der langjährige Riedlinger Sänger Günther Riegert: „Das Fest ist normalerweise ein Selbstläufer. Aber jetzt musste man wieder Helfer finden.“ Zum Glück, so Riegert, sei der Zusammenhalt im 600 Einwohner starken Dorf noch groß.

An der Essensausgabe ist Stefan Siekierski voll in Aktion. Warum er mithilft, obwohl er weder im Gesangverein noch in der Feuerwehr aktiv ist? „Weil ich hier aufgewachsen bin.“

Auch der Ukraine-Krieg wirkt sich bereits aus. 2019 waren Brägel, Pommes & Co. noch etwas günstiger zu haben. Die Einkaufspreise etwa für Nudeln und Fett seien hochgegangen, stellt Schopferer fest: „Aber dafür sind es gute Portionen und es ist immer noch im Rahmen.“

Festbesucher Oliver Kugel aus Kandern genießt das Fest: „Es ist schön, dass man sich wieder ganz normal treffen kann, ohne sich Gedanken machen zu müssen.“ „Man kommt halt wieder zusammen“, sagt Helfer Julius Schopferer. „Und es ist auch schön, die alten Leute aus dem Dorf wieder zu treffen. Dann sieht man, wie es ihnen nach den zwei Jahren geht.“