Kandern: Dart-Spezialgeschäft kommt im Mai neu in die Kanderner Innenstadt

Kaum eine andere Sportart erlebt derzeit einen vergleichbaren Aufschwung. „Es gab nirgends die Möglichkeit, Dartpfeile vor dem Kauf auszuprobieren“, berichten Alexander Grieshaber und Kevin Sieglin, beide passionierte Dartspieler. Tatsächlich gab es in der gesamten Umgebung keinen Dartladen. Also entschlossen sich beide, die Lücke zu füllen und eröffneten vor zwei Jahren GriSi‘s Dart Shop in Lörrach.

Kunden kommen aus dem gesamten Dreiländereck, sogar aus Villingen, Waldshut und Bern. „Mit dem Umzug nach Kandern steht uns eine größere Verkaufsfläche zur Verfügung“, freut sich Alexander Grieshaber. Beide Geschäftsinhaber sind in Kandern zu Hause. Alexander Grieshaber ist Vorstand beim FC Kandern und im „Städtli“ bestens bekannt. Der 28-Jährige arbeitet hauptberuflich als Key Account Manager, sein Geschäftspartner Kevin Sieglin (27) als Wirtschaftsinformatiker.