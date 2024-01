Kandern: Das eigene Leben verbessert

Der Autor war vor etwa 30 Jahren Stadtpfarrer in Kandern und arbeitet heute in der Erwachsenenbildung in der evangelischen Landeskirche in Baden. In seinem Vortrag über die Entstehung des Buches erzählte Weiß, wie die Lektüre des humorvollen, menschenfreundlichen Hebel auch seine eigenen Leben positiv veränderte. Er las trotz einer Erkältung in eindrucksvoller Weise zwei Kapitel aus dem Buch.

Zunächst gab es einen Text, in dem er schildert, wie der 13-jährige Hebel den Tod seiner geliebten Mutter erleben muss. Ein weiteres Kapitel erzählt in Hebels Ton von einer Begegnung des erwachsenen Menschen mit einer jungen Frau auf dem Weg nach Karlsruhe.