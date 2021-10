Das Oktober-Konzert in Kandern bestreitet die „Cellifamily“, ein 2006 gegründetes Ensemble mit zwölf internationalen Cellisten. Mitglieder sind Solocellisten bedeutender Opernhäuser, freischaffend Konzertierende, internationale Preisträger und hochbegabte Jungstudenten. Mit der Gründung des „Kulturzentrum3klang“ in Laufen hat das Ensemble, das in den vergangenen Jahren kammermusikalisch selbstständig und ohne Leitung gearbeitet hat, ein Zuhause gefunden. Für diesen Konzertabend in Kandern hat die „Cellifamily“ ein unterhaltsames Programm mit Werken von David Popper, Allan Stephenson, Richard Wagner, Wolfgang Amadeus Mozart und Engelbert Humperdinck zusammengestellt, das sich um das Cello-Konzert von Mieczyslaw Weinberg gruppiert, heißt es. Solist hierbei ist Danjulo Ishizaka, Professor in Basel und Berlin und vielgereister Künstler. Das Konzert findet am Samstag, 23. Oktober, ab 19.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Kandern statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende beim Austritt wird gebeten. Foto: zVg