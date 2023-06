Kandern Das ganze Städtchen war überschwemmt

Die völlig überschwemmte Feuerbacher Straße links und der Lippisbach rechts: In der Mitte sind noch die oberen Teile der Steinpfeiler des Bachgeländers zu sehen. Foto: Bernhard Winterhalter

Das gleiche katastrophale Bild bot sich in der Hammersteiner Straße entlang der Kander. Auch in diesem Bereich war das sonst so liebliche Flüsschen zu einem reißenden Strom angewachsen. Die Kander trat derart stark über das Bachufer, dass das gesamte Straßenareal in der Innenstadt sowie die Höfe, Untergeschosse und Keller der dort liegenden Häuser ebenfalls komplett überschwemmt wurden. Selbst vor dem Gasthaus zum Ochsen glich die Haupt- und Sitzenkircherstraße einem See, da auch in diesem Teil des Städtchens das Straßengelände mehrere zentimeterhoch völlig mit Wasser bedeckt war.

Karl Bolanz, der damalige Vorarbeiter des Bauhofs („Stadtbolanz“ genannt), versucht erfolglos vor dem Gasthaus Ochsen einen verstopften Abwasserschacht frei zu bekommen. Foto: Bernhard Winterhalter

Im Haus an der Ecke Hauptstraße/Feuerbacher Straße befand sich seinerzeit eine Schmiede, die ihren Werkstatteingang zur Hauptstraße hin hatte. Das Wasser schoss auf der rückwärtigen Seite in das Gebäude hinein, floss rasend schnell durch die Schmiede hindurch und quoll beim vorderen, hölzernen Eingangstor (jetzt nicht mehr existent) mit enormem Druck wieder hinaus.

Lebensmittel schwimmen in dem knietiefen Wasser

Direkt gegenüber der Schmiede verkaufte früher der „Gottlieb“ (heute Elektrofachgeschäft Bissinger) seine Lebensmittel. Kein Mensch interessierte sich mehr für die vielen Sonderangebote, welche auf Schaufenster und Tafeln geschrieben die Kunden hätten anlocken sollen. Im ganzen Laden einschließlich dem dahinter liegenden Lager stand knietief das in das Erdgeschoss geschwappte Wasser und verdarb die meisten Konsumgüter und Vorräte.

Der geflutete Eingangsbereich des damaligen Lebensmittelgeschäfts „Gottlieb“, heute Elektrofachgeschäft Bissinger Foto: Bernhard Winterhalter

Die Einwohner versuchten zu retten, was noch zu retten war. Holzstapel, Fahrräder, Blumenkübel und alles andere, was in der Ausbreitung der Überschwemmung lag oder abgestellt war, wurde vom Wasser einfach fortgerissen und zum Teil nicht mehr wieder aufgefunden. Tatsächlich überfluteten die Wassermassen die ganze Innenstadt und verursachten teils immense Schäden. Zum Glück forderte diese Katastrophe keine Menschenleben. Die Kanderner kamen mit dem Schrecken davon.

Auf Fotos ist noch das große Haus zu erkennen, das zwischen Gasthof „Krone“ und dem Lippisbach stand und vom Hochwasser ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das gesamte Anwesen war aufgrund seines Standorts wie eine Insel von der Flut vollständig eingeschlossen. Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, dass auf der einen Fahrbahnhälfte der heutigen Hauptstraße entlang des Bachs in Höhe der Verkehrsinsel noch ein zweieinhalbstöckiges Gebäude Platz fand, in dessen Obergeschoss sich Wohnungen befanden und in dessen Erdgeschoss die Milchverkaufsstelle eingerichtet war. Zur Verbesserung der Verkehrsführung fiel das Haus wenig später der Spitzhacke zum Opfer.

Der Hochwasserschutz wurde mitbedacht

Als die neuen großen Abwasserrohre um 1959/60 in der Hauptstraße verlegt wurden, unternahm man die ersten Versuche, den Hochwasserschutz in die Planungen miteinzubeziehen. Die Straße, die aufgrund der Kanalisationsarbeiten sowieso wiederhergestellt werden musste, wurde höher gelegt. Weiterhin entschloss sich die Stadtverwaltung, die Brücken neu und höher bauen zu lassen, damit größere Wassermassen künftig besser darunter durchfließen konnten.

Noch heute sind die Auswirkungen dieser Höherlegung der Fahrbahntrasse deutlich wahrnehmbar. Wer den Gasthof zur Krone besuchen will, muss vom Bürgersteig erst drei Stufen hinabsteigen, um auf die Ebene des Eingangs zum Lokal zu gelangen. Früher waren Eingangstüre und Straße auf der gleichen Höhe.

Die Höhenunterschiede zur Straße sind erkennbar

Ebenfalls führt beim Hauseingang der ehemaligen Schmiede (heute Verkaufsladen der Christophorus Gemeinschaft) eine kleine Treppe hinunter zur tieferliegenden Haustür, um den entstandenen Höhenunterschied auszugleichen. Auch dieser Eingang befand sich einst auf dem gleichen Niveau wie die Hauptstraße. Auf der gegenüberliegenden Seite in der unmittelbaren Umgebung der Keramikwerkstatt Hakenjos ist die beträchtliche Höhendifferenz zwischen der Ebene der alten und neuen Straße auch gut zu erkennen.

Der dringend notwendige Hochwasserschutz zählte auch in den vergangenen Jahren zum Schwerpunkt der Investitionen der Stadt Kandern. Allerdings ließ sich dieses Vorhaben nach den heutigen Erkenntnissen nicht alleine mit dem Höherlegen der Straßen und Brücken bewerkstelligen. Dieses Mal gehörte außer der Verlegung zusätzlicher Kanäle im Boden auch Verbreiterungen und Vertiefungen des Bachbetts an verschiedenen Stellen dazu.

10 Millionen Euro wurden in den Schutz investiert

Von 2009 bis Mitte 2015 investierte Kandern mit finanzieller Unterstützung des Landes und der Europäischen Union rund 10 Millionen Euro in dieses wichtige Sicherheitsprojekt, um das Städtchen sowie Hab und Gut der Bürgerinnen und Bürger vor künftigen Hochwässern besser schützen zu können. Ein zweifellos sinnvolles und lohnendes, aber zugleich teures Vorhaben. Die schlimmen Erfahrungen aus der Vergangenheit beweisen jedoch die Richtigkeit dieser Feststellung. Beim Hochwasser 2013 bestanden die bis zu diesem Zeitpunkt vorgenommenen Baumaßnahmen schon ihre erste Bewährungsprobe.

Schelmisch sei nebenbei noch bemerkt, dass diese gelungenen, millionenschweren Schutzvorkehrungen definitiv keine Wirkung zeigen, wenn – sprichwörtlich – einem selbst das Wasser bis zum Hals steht.