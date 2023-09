Kandern Das Individuelle triumphiert

Wie die Veranstalter um die Kanderner Keramikerin Corinna Smyth erläutern, stellen die Künstler sehr individuelle Arbeiten her. Groß wird das Spektrum an Modelliertechniken und Brennverfahren sein, das an beiden Tagen präsentiert wird. Und sehr groß ist auch die Vielfalt der Keramik-Objekte. Es gibt sowohl Gebrauchskeramik wie auch Schmuckkreationen für Drinnen und Draußen. Skulpturen und Schmuckes aus Ton und Porzellan, Garten-, Ofen- und sogar Brunnenkeramik wird den Besuchern gezeigt.

Bewirtet wird auch an beiden Tagen. Das Heimat- und Keramikmuseum mit der diesjährigen Sonderausstellung „Japanreise – Farbholzschnitt und Keramik“ ist am Samstag von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Am Sonntag führt der Schauspieler Wigand Neumann in der Rolle des Malers August Macke durch Kandern. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Tourist-Info Alle Beteiligten sind voller Vorfreude auf diesen besonderen Markt mit langer Tradition.