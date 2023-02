Ortsvorsteher Fritz Höferlin berichtete von den Arbeiten im Ortschaftsrat. „Gäste aus Huttingen waren auch schon da, denn Huttingen möchte auch einen Bouleplatz bauen“, informierte er. Am Rosenmontag brachten die Helfer noch Holz auf große Steine auf, so dass man sich auf diesen neuen Bänken auch hinsetzen kann. Ein Hinweisschild am Bouleplatz erklärt die Regeln des Boule-Spiels. „ Wir hoffen, dass der Platz rege genutzt wird, von allen, die gern Boule spielen möchten, denn es macht wirklich Spaß“, warb Höferlin für einen Besuch.