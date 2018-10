Kandern Das Thema „Segen“ von verschiedenen Seiten betrachten

Kandern (sas). In den Herbstferien findet in den evangelischen Kirchengemeinden Tannenkirch, Riedlingen und Feuerbach eine Gemeindewoche zum Thema Segen statt. Auf unterschiedlichen Wegen wollen sich die Verantwortlichen dem Thema nähern. Dabei werden auch verschiedene Sinne angesprochen.

Den Auftakt bildet ein Familiengottesdienst am Sonntag, 28. Oktober, 10.15 Uhr, in der Marienkirche in Riedlingen. Mit den Kindern und Erziehern des Kinderhauses Tannenkirch wird ein Blick auf das Leben eines besonderen Glaubensvaters des Alten Testaments geworfen – Abraham. Mit ihm sollen die Besucher erleben, wie es ist auf den Segen zu warten und dann ein Gesegneter sein zu dürfen. Anschließend findet ein Umtrunk für die ganze Familie statt.

Humorvolles und Nachdenkliches

Lesungen für Groß und Klein, die den Segen auf verschiedene Weise beleuchten, werden am Montag, 29. Oktober, 18 Uhr, in der Johanniterkirche in Feuerbach geboten. Humorvolles und Nachdenkliches wird vorgetragen. Die Kinder hören etwa von einer Schnecke, die herausfinden möchte, ob sie ein Segen für andere ist.

„Mut zur Reform(ation) – was ein Segen!“ heißt es am Mittwoch, 31. Oktober. Zu dieser These steht eine besondere Andacht an. Die Teilnehmer machen sich ab 18 Uhr mit Fackeln auf den Weg von der Alten Schule in Feuerbach zur Hermannsruh‘. Die Andacht wird vorbereitet von den Konfirmanden aus Feuerbach, Riedlingen und Tannenkirch.

Begleitet von Musikern aus den Gemeinden und aus dem Musikverein Tannenkirch wird am Freitag, 2. November, miteinander gesungen. Auf dem Plan stehen eine Auswahl von Segensliedern aus dem Gesangbuch sowie neueren Liederbüchern und auch Kinderlieder. Los geht es um 18 Uhr in der Marienkirche Riedlingen

Ein Kunstworkshop ist am Samstag, 3. November, von 14 bis 17 Uhr geplant. Für Erwachsene findet er in der Matthiaskirche in Tannenkirch und für Kinder im Pfarrhaus statt. Parallel wird mit denselben Materialien ein eigenes Bild vom Segen auf Leinwand gemalt. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Angeleitet wird der Workshop für Erwachsene inhaltlich von Pfarrerin Séverine Bacigalupo und künstlerisch von der Basler Künstlerin Trudy Bitterli. Den Workshop für Kinder leiten Julia Traichel, Tanja Michael und Team. Die Plätze sind für beide Workshops begrenzt, darum ist eine Anmeldung bis zum 28. Oktober per E-Mail an: tannenkirch@ekima.info erforderlich. Ein kleiner Unkostenbeitrag für Material wird erhoben.

Bilder werden ausgestellt

Ein Segnungsgottesdienst zum Abschluss findet am Sonntag, 4. November, 10.15 Uhr, in der Matthiaskirche in Tannenkirch statt. In diesem Gottesdienst können die Besucher sich ganz persönlich ein Segenswort zusprechen und die Hand auflegen lassen. Zudem feiern die Gemeindemitglieder eine Taufe und die Bilder, die am Vortag bei den Kunstworkshops entstanden sind, werden ausgestellt.