Kandern Das verwaiste Tal

Monatsrate: 4000 Euro

Die Kosten für einen Hausbau seien mittlerweile schockierend, konstatiert er. Ein Beispiel aus der Nachbargemeinde Bad Bellingen: Dort preist ein Bauträger ein Haus mit 140 Quadratmetern mit Keller auf einem 500 Quadratmeter großen Grundstück für sage und schreibe 1,14 Millionen Euro Gesamtkosten an. Bei einer Anzahlung von rund 200 000 Euro kämen so für die verbleibende Kreditsumme Monatsraten von mehr als 4000 Euro zusammen. „Diese Preisentwicklung für ein normales Einfamilienhaus, wer kann und will sich so was überhaupt noch leisten“, schüttelt Greiner den Kopf.

Der Kaufpreis für die voll erschlossenen Grundstücke in Feuerbach, auf denen Einzel- oder Doppelhäuser errichtet werden können, wurde 2021 auf 235 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Es gibt Grundstücke von rund 400 Quadratmetern bis hin zu 980 Quadratmetern Größe. Vier der Bauplätze waren für ehemalige Grundstücksbesitzer vorgesehen, die Land eingebracht hatten. Für die weiteren 17 Plätze interessierten sich mehr als 120 Bewerber. Für die Vergabe wurde ein Punkteverfahren festgelegt. „Mehr Punkte bekam etwa, wer aus dem Ort oder Kandern kommt, Kinder hat, sich in einem Verein, etwa der Feuerwehr oder auch sonst ehrenamtlich engagiert oder in der Gemeinde arbeitet“, zählt Greiner einige der Kriterien auf. Die Bewerbungen laufen über die Verwaltung und die Online-Plattform „Baupilot“. Die Auswertung der Bewerbungen verlief schleppend, was Bauwillige und den Ortschaftrat ärgerte.

Greiner schildert: „Ich muss seit Jahren Bewerber aus dem Ort vertrösten, habe wegen der langen Dauer des Verfahrens viel Frust gesehen und bin jetzt damit konfrontiert, dass besonders die Bauwilligen, die von hier sind, nun vielleicht ihren Traum nicht mehr verwirklichen können.“ 2015 war eine zeitnahe Umsetzung des Baugebiets versprochen worden. Dann wechselten Planer, eine neue Bürgermeisterin wurde gewählt, „es gab Änderungen bei den Plänen, dann kam Corona und Termine verschoben sich “, zählt Greiner auf. Aus seiner Sicht hätte man früher mit der Vermarktung der Grundstücke beginnen und Details parallel klären sollen. „Ein Haus ist eine Lebensplanung, dafür muss man ein festes Zeitfenster haben“, findet der Ortsvorsteher. Jetzt aber hätten sich die Rahmenbedingungen, für die man nichts könne, extrem verschlechtert: „Die gute Zeit fürs Bauen ist vorbei.“ Es sei vielleicht noch möglich, ein Baugrundstück zu kaufen, aber das Geld reiche dann nicht mehr, um auch „ein Haus darauf zu stellen“, sagt Greiner.

Zwei bis drei interessierte junge Leute hätten ihm schon mitgeteilt, dass es für sie jetzt finanziell nicht mehr passe, zu bauen. Bei den Nachrückern hat auch schon ein junges Paar abgesagt. „Die Grundstücke werden vermarktet werden, daran habe ich keine Zweifel, nur nicht mehr an die Leute, die wir wollten und denen wir Hoffnung gemacht haben.“

Vierte Runde möglich

Bürgermeisterin Simone Penner hält den Preis von 235 Euro pro Quadratmeter für erschlossenes Bauland auch für Familien finanzierbar. „Aber die Preisentwicklung bei den Baumaterialien, fehlende Handwerker und nun noch die steigenden Zinsen für Baukredite sind landauf, landab das ganz große Problem“, stellt sie fest.

Das Vergabeverfahren für die Feuerbacher Bauplätze laufe in der dritten Runde nach dem vom Gemeinderat beschlossenen System. Falls nun kurzfristig Bauplätze zurückgegeben werden oder sogar Baugrundstücke übrig bleiben, „könnte man eine neue Vergaberunde starten“, teilt die Bürgermeisterin mit.