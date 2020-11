Kandern Das Ziel ist jetzt die schwarze Null

Nach drei Extremjahren in Folge hofft der Forstwirt nun auf klimatisch bessere Jahre. Dann, so zeigte er sich optimistisch, könnten auch die Holzerlöse wieder steigen.

Derzeit jedoch zeigen die Bäume deutliche Anzeichen von Trockenstress, entsprechend hat der Befall mit Schadinsekten zugenommen. Es müsse viel, oftmals weit verstreutes Borkenkäferholz aufgearbeitet werden. Und weil dieses Holz weniger geschätzt wird und weiterhin ein Überangebot besteht, könnten damit mitunter nur 30 Euro pro Festmeter erzielt werden – ein Minusgeschäft.

Schirmer beziffert den finanziellen Schaden der vergangenen drei Jahre für den Stadtwald durch Stürme, Schädlinge und Dürre mit 245 000 Euro. Hinzu kamen Folgekosten für den Waldumbau (30 000 Euro) – eine „Generationenaufgabe“.

Nachlaufende Schäden durch Borkenkäfer und Trockenheit erwartet Schirmer auch für das Jahr 2021. Bei der Betriebsplanung ging er klimatisch von einem Durchschnittsjahr aus – nicht ex­trem, aber auch nicht ideal für den Wald.

Der Betriebsplan

Ohne die in Aussicht gestellte Prämie weist der Betriebsplan 2021 einen Zuschussbedarf in Höhe von 70 750 Euro auf, bei Erträgen in Höhe von 487 000 Euro. Die Personalkosten liegen mit 278 200 Euro auf dem Vorjahresniveau. Minimiert werden sollen die externen Holzhauereikosten.

Als Hiebsatz wurden erneut 6750 Festmeter angesetzt, wobei der Schwerpunkt hier auf den Buchenbeständen liegt. Die Erlöse aus dem Holzverkauf wurden mit 390 000 Euro veranschlagt.

2000 Douglasien und 1100 Eichen – nach der Buche schon jetzt die zweit- und dritthäufigsten Arten im Kanderner Stadtwald, sowie 400 sonstige Laubbäume sollen für 70 000 Euro neu angepflanzt werden.

Im Gemeinderat hinterfragt wurden weitere Waldankäufe. Für das Jahr 2021 stehen wieder 50 000 Euro bereit, um gute Gelegenheiten ergreifen zu können. Im Idealfall werden die Ankäufe durch Verkäufe gegenfinanziert. Ziel dabei ist es, mehr zusammenhängende Flächen zu erhalten.

Insgesamt 60 000 Euro werden in den Unterhalt von Wegen, Erholungseinrichtungen sowie in die Verkehrssicherheit investiert. Die Bedeutung des Waldes als Erholungsraum habe mit der Pandemie zugenommen, hat Schirmer bemerkt.

Insgesamt hat man sich aufgrund der finanziellen Situation beim Betriebsplan um Einsparungen bemüht. So wurde bei weiterhin fünf Planstellen für Waldarbeiter eine von zwei Ausbildungsstellen aufgegeben. Gearbeitet wird jetzt nur noch in einer Gruppe, was die Hieb­einsätze wirtschaftlicher macht.

Als ökologische Maßnahme wird im Betriebsplan die Weiterführung des Alt- und Totholzkonzepts genannt. Das Einbringen von trockenheitstoleranten Baumarten in die Buchenverjüngung fällt ebenfalls in diese Kategorie. Denn es zeigt sich, dass auch die Hauptbaumart im Stadtwald zunehmend Probleme mit der Trockenheit hat.

„Es wächst etwas mehr Wald nach, als eingeschlagen wird“, erklärte Revierförster Reiner Dickele auf Nachfrage.