Kandern: Daur wird Thema nächster Ausstellung

Steve Luxembourg und Kuratorin Jasmin Hartmann waren am Sonntag selbst im Museum, um mit Gästen das Gespräch zu suchen und zogen eine vorläufige positive Bilanz. Genaue Besucherzahlen liegen noch nicht vor, sagte Hartmann auf Anfrage unserer Zeitung. Im Vorjahr lagen diese bei der „Japanreise“ im vierstelligen Bereich, müssen aber von der Tourist-Info noch ausgewertet werden.

Viele Einträge im Gästebuch

„Wir lesen natürlich auch die Einträge im Gästebuch und haben viele interessante Rückmeldungen erhalten“, sagten Hartmann und Luxembourg. Für sie hat sich der Zugang zum Thema in Form von einer „Spurensuche“ gelohnt, weil sich darin auch in gewisser Form der „schwebende Zustand“ des Areals und die Suche nach einem Platz in der Kanderner Stadtgeschichte ausdrückt.