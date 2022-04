Kandern Den Süden von Kandern erkundet

Ähnlich erging es Wagner zufolge auch dem Betrieb von Benedikt Kaiser, später Reckhaus. Einer der großen Steinbrüche dieses Unternehmens wurde später als Kreismülldeponie genutzt, auf einem weiteren befindet sich heute das Mach-Institut.

Vom Bahnhofsgelände aus wanderte die Gruppe weiter in Richtung Wolfsschlucht. Bei der Hebelquelle zeigte Wagner, an welcher Stelle eine Schleife der Kander beim Bau der Eisenbahn abgetrennt wurde. Dabei entstand ein schöner Weiher.

In seiner Jugend, so erinnert sich Wagner, stand an seinem Ufer ein Nachen mit Paddel bereit, der zu Erkundungstouren einlud. Wegen der vielen Vandalismus-Vorfälle in jüngster Zeit fragte sich die Gruppe, ob das so heute noch möglich wäre.

Als nächstes führte der Weg vorbei an einem noch sichtbaren Schützengraben. Im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 wurde er zu Trainingszwecken ausgehoben.

Durch gelagertes Holz versperrt war der Weg zu zwei in einem Baumstamm eingeschlagenen Hufeisen. Hier hatten auf deutscher Seite kämpfende Kosaken beim Rückzug von der Westfront ihre Pferde angebunden.

Wagner ging vorbei an einer Stelle, an der noch Gleisreste an die Kalkfabrik Kaiser erinnerten. Am Chris­tianswuhr beim Mach-Institut konnten die Teilnehmer gut erkennen, wo Wasser ins Mühlenbächle für die Mühle in Hammerstein abgezweigt wird.

Auch zur nicht mehr existenten Burg in Hammerstein konnte der Wanderführer Persönliches berichten, wenn auch nicht aus eigener Anschauung. Sein Großvater war noch vom Mühlenkeller aus durch einen unterirdischen Gang zur Burg geklettert; dieser sei mittlerweile jedoch zugemauert.

Dann ging es zum Brudersloch, eine Felshöhle, die sich ein frommer Bruder einst als Einsiedelei ausgesucht hatte. An der mittlerweile abgestorbenen Behlen­eiche vorbei erreichte die Gruppe schließlich jenes Gebiet, wo früher nach Bohnerz gegraben wurde. An einigen Stellen war dies noch gut zu erkennen. Am Behlenweg demonstrierte Wagner, wie das Erz über eine Rutsche nach unten in dort bereitstehende Wagen gekippt und zur Verhüttung abtransportiert wurde.

Auf dem Rückweg kam die Gruppe noch am ehemaligen Steinbruch Köbel vorbei, der schon vor dem Zweiten Weltkrieg als Mülldeponie diente. Ein Teil des Kalkwerks befand sich im unteren Teil des Böscherzenwegs, den man ebenfalls passierte.

Nach vier Stunden zurück am Ausgangspunkt dankten Rainer Schmiedlin, Vorsitzender der Ortsgruppe Kandern des Schwarzwaldvereins, und die Teilnehmer dem engagierten Wanderführer für seine oft mit lustigen Geschichten gewürzten Ausführungen. Wagner will demnächst ein Büchlein über Originelles und Originale aus Kandern veröffentlichen.