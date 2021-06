Kandern Der Gesangverein Wollbach hat wieder Pläne

Dann kamen der zweite und der dritte Lockdown. Der Gesangverein veranstaltete für seine Mitglieder je eine Wein-, Bier- und Sektprobe über Zoom, um auf diese Weise den Kontakt und wenigstens ein wenig Geselligkeit aufrechtzuerhalten. Das kam gut an, auch bei den älteren Mitgliedern, wie Vorsitzender Reinhard Greßlin berichtet. Bis zu 25 Personen nahmen an diesen besonderen „Probenabenden“ teil.

Den nächsten richtigen Probenabend nach langer Zeit wird es jetzt am Dienstag, 15. Juni, ab 20 Uhr in der Kandertalhalle geben. Wer mitsingen will, muss vollständig geimpft, genesen oder getestet sein. Die Tests werden auf Wunsch auch direkt vor Ort von einer geschulten Person durchgeführt. Wer dieses Angebot in Anspruch nehmen will, sollte ein wenig früher kommen.

Für das zweite Halbjahr 2021 stehen dann noch einmal drei Programmpunkte an, auf die sich die Sänger nun konzentrieren. Das „Strüblifescht“ mit Oldtimertreffen am Wochenende, 14. und 15 August, soll im Dorfmal wieder für Geselligkeit sorgen und auch etwas Geld in die Vereinskasse spülen.

Aus dem einst ambitioniert geplanten Jubiläumskonzert wird am Samstag, 25. September, ein „Wir-Feiern-Abend“. Eingeladen sind ab 20 Uhr in der Kandertalhalle alle Ehrenmitglieder und Jubilare des Vereins. Die Chormitglieder werden für sie ein paar Ständchen singen. Dafür dürfte die verkürzte Probenzeit locker ausreichen.

Der verspätete Jubiläumshöhepunkt wird dann das Kirchenkonzert der Mainzer Hofsänger am Samstag, 13. November, in Wollbach sein. Nachdem dieses Konzert im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, riefen die Mainzer Hofsänger initiativ bei Greßlin an. Sie wollten unbedingt wieder in Wollbach auftreten.

Und so wird es in diesem Jahr zumindest noch ein nachgeholtes „Jubiläumsfest light“ geben.