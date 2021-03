Kandern „Der Hörer muss etwas fühlen“

Sowohl mein Vater als auch meine Mutter machten mit Gitarre und Zither Hausmusik. Die musikalischen Grundlagen hat mir meine ältere Schwester beigebracht. Ab 1946 hatte ich dann Harmonium-Unterricht, dem von 1950 bis 1953 Klavierunterricht beim Pfarrer von Riedlingen-Feuerbach gefolgt ist. Dieser Unterricht war damals recht hart, sodass die Besucher des Pfarrhauses zu meinen Eltern sagten: Wenn ihr da einmal dabei gewesen wärt, hättet ihr ihn nicht mehr hingeschickt. (lacht)

Frage: Wie kamen Sie dann zur Orgel?

Der Kirchengemeinderat hatte meinem Vater – er war der Schmied des Dorfes – genehmigt, dass er mit mir morgens um fünf Uhr in die leere Kirche gehen dürfte. Da konnte ich mich dann hinter der Orgel niederlassen und mir manches selbst beibringen. Natürlich habe ich damals als Kind mit meinen kurzen Beinen noch nicht viel mit den Füßen spielen können, das hat sich erst allmählich entwickelt. Später hatte ich dann in Kandern Klavierunterricht.

Frage: Wann kamen die ersten Konzerte in Riedlingen?

Mein erstes Konzert mit einem Jugendchor des CVJM habe ich zu Weihnachten 1950 in der Kirche Riedlingen geleitet. Ein Jahr später erhielt ich dort einen Vertrag als Organist, der bis heute besteht. 1951 bin ich auch in das Akkordeonorchester Lörrach eingetreten.

Frage: Wenn Sie heute auf sieben Jahrzehnte als Hobbymusiker zurückblicken: Gibt es da auch bestimmte Höhepunkte?

Das war in der Heimat sicherlich ein Kirchenkonzert im Jahr 1984, als in Riedlingen ein 45-köpfiger gemischter Chor mit Streichern und Bläsern aufgetreten ist. Aber auch die Reisen sind mir in Erinnerung geblieben. So war ich mit dem Akkordeonorchester in Süditalien unterwegs sowie in den USA, etwa in South Dakota. In Los Angeles ließ mich der Organist für fünf Minuten auf der weltgrößten Orgel spielen, die über 7000 Pfeifen verfügt.

Frage: Wie ist es Ihnen denn gelungen, Familie, Beruf und Ihre Musikleidenschaft unter einen Hut zu bekommen?

Die Musik ist für mich ja immer ein Hobby geblieben. Die Familie hat mich zum Glück immer unterstützt. Meine erste Frau Hannelore habe ich im Jahr 1965 geheiratet, sie ist leider im Jahr 2002 verstorben. Seit 2004 bin ich mit Renate verheiratet. Sie war eng mit Hannelore befreundet und hat mit ihr zusammen auch das Lörracher Akkordeonorchester geleitet. Beruflich habe ich 1953 eine kaufmännische Lehre bei einem Lörracher Autohaus begonnen. 1957 wechselte ich in den väterlichen Landmaschinenbetrieb in Riedlingen. 1970 zog es mich als Buchhalter nach Lörrach. Nach einer Weiterbildung zum Finanzbuchhalter folgten weitere Arbeitsstellen in Weil am Rhein. Seit 1999 bin ich in Rente und kann mich voll und ganz der Musik widmen.

Frage: Um das Thema Corona kommen wir nicht herum. Wie geht es jemandem wie Ihnen, der so gerne gereist ist, derzeit, wenn Auftrittsmöglichkeiten fehlen?

Das Vereinsleben und die Konzerte fehlen mir natürlich, aber das geht ja nicht nur mir so. Gottesdienste gibt es zum Glück ja noch, auch wenn derzeit nicht mitgesungen werden darf. Ich kenne Musikerkollegen, die auch finanziell viel stärker von der Krise betroffen sind als ich. In erster Linie bin ich glücklich und froh, dass ich in meinem Alter noch spielen kann. Ich habe hier zu Hause einen Flügel...

(Auf einmal erklingt die Melodie von „Pomp and Circumstance“ von Sir Edward Elgar durch den Telefonhörer. Danach stimmt er verschiedene andere Stücke am Klavier an.)

Es spielt keine Rolle, ob ich Elgar, Bach, Händel oder Gershwin spiele. Es geht dabei doch immer darum, mit Intensität und Freude zu spielen.

Frage: Sie spielen Klavier, Orgel und Akkordeon. Haben Sie auch ein Lieblingsinstrument?

Das werde ich manchmal gefragt. Aber wissen Sie: Musik ist Musik. Bei Musik geht es in erster Linie darum, dass der Hörer etwas fühlt und dass man sie mit Intensität und Freude spielt. Wenn heute Menschen auf mich zukommen, die sagen, dass ich vor 60 Jahren auf ihrer Hochzeit gespielt habe, dann weiß ich, dass ich sie offensichtlich berührt habe. Dann habe ich etwas erreicht.

Der Gottesdienst mit der Ehrung von Siegfried Bür­gelin findet morgen, Sonntag, auf dem Bergfestplatz von Tannenkirch statt. Beginn ist um 10.15 Uhr. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln der Corona-Verordnung.

ist im Jahr 1938 geboren und in Riedlingen aufgewachsen. Er ist Organist in den Kirchengemeinden Riedlingen, Feuerbach, Tannenkirch und Hertingen. Der 82-Jährige wohnt in Lörrach.