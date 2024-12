Der Kammerchor Markgräflerland singt am Sonntag, 8. Dezember, ab 17 Uhr in der Stadtkirche Kandern auf. Unter dem Titel „Dona nobis pacem – Gib Frieden!“ singt das Ensemble Messvertonungen durch die Jahrhunderte mit Werken von Buxtehude, Bruckner, Pärt, Wolf und anderen Komponisten. Der 2016 gegründete Kammerchor Markgräflerland ist ein Projektchor des evangelischen Kirchenbezirks Markgräflerland für stimmlich versierte Sängern, die in wenigen Proben vorwiegend Literatur aus dem a-cappella Bereich erarbeiten. Die beiden Kirchenmusikdirektoren Christoph Bogon (Schopfheim) und Rainer Marbach (Rheinfelden) teilen sich die Leitung. Der Eintritt ist frei.