Kandern: Der Naturrasen ist komplett abgetragen

In einem Arbeitseinsatz hatten die Helfer des Vereins die Tore demontiert, die Auswechselbänke abgebaut und die Bande entfernt, damit die Baufirma mit der Vorbereitung der Fläche für den Kunstrasen beginnen konnte. Als erster Schritt musste die oberste Bodenschicht abgetragen werden, die noch am Rande der ehemaligen Spielfäche lagert. „Die kommt noch weg“, sagt der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler, der sich neben seinem Job bei einem Start-Up in Lörrach seinem Einsatz als Spieler noch das Amt des Wirtschaftsvorstands zugetraut hat.

300 Lastwagen voll

„Wir lassen das Feld um rund 70 Zentimeter auffüllen“, erläutert er, denn die Spielfläche lag etwas unterhalb des Geländeniveaus der Umgebung. „Das notwendige Material umfasst etwa 300 Lastwagenladungen – so kann man sich die Menge am besten vorstellen“, berichtet Vollmer. „Wir sind ein gut vernetzter Kreis von etwa 20 Personen beim FC Kandern, die sehr gut zusammenhalten“, erzählt er. „Ich habe immer schon gedacht, dass es wichtig ist, für das einzustehen, was man sagt und bin auch bereit, Verantwortung zu übernehmen“, sagt der Wirtschaftsvorstand vom FC Kandern. Die Fußballer haben sich sehr genau überlegt, wie sie sich künftig aufstellen werden. Ein Kunstrasenplatz reiche künftig für die Bedürfnisse des Vereins aus.