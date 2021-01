Kandern Der Polizeiposten in Kandern zieht um

Der Polizeiposten Markgräflerland in Kandern wird in zwei eigenständige Posten Kandern und Bad Bellingen aufgeteilt. Die Hälfte der Beamten, darunter voraussichtlich auch Revierleiter Peter Müller, soll Ende 2022 in den neuen Polizeiposten nach Bad Bellingen wechseln, und dort ins Erdgeschoss des geplanten Gesundheitszentrums einziehen. Der neue Kanderner Postenleiter steht noch nicht fest.

Bereits Anfang 2022 wird der Kanderner Polizeiposten neue Räume in der „Gartenstadt“ im geplanten Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstraße beziehen, berichtete die Leiterin des Polizeireviers Weil am Rhein, Kathrin Mutter.