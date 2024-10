Kandern: Der Wald in Kandern trägt zur Zukunft der Stadt bei

Sichtbar wird die Vielfalt der heimischen Flora Fauna am besten in Totholzwäldern. Auch in Kandern gibt es Totholz in unbewirtschafteten Wäldern wie dem Naturwald in der Wolfsschlucht. Die Schlucht ist ein beliebtes Wanderziel und Teilstrecke des Westwegs. Lediglich die Wege werden in der wildromantischen Schlucht freigehalten, darüber hinaus bleibt der Wald sich selbst überlassen. Die Natur dankt es mit einer lebendigen Tier- und Pflanzenwelt. Die alten, langsam verrottenden Baumstämme bieten Insekten und Pilzen einen idealen Lebensraum.

Totholz in Kandern

Im Kanderner Stadtwald gibt es noch weitere solcher Stilllegungsflächen, in denen dauerhaft keine Nutzung vorgesehen ist. Auf diesen Flächen haben Schirmer und der Kanderner Revierleiter Otto-Jesko von Schröder bereits sämtliche Spechtarten, seltene Insekten wie den Buchenprachtkäfer, den Eichenbockkäfer oder den Hirschkäfer beobachten können. Etwa 21,8 Hektar Fläche umfassen diese Stilllegungsflächen in Kandern insgesamt. Hier werden Habitatbaumgruppen ausgewiesen, das sind Baumgruppen von etwa 15 Bäumen, die ausgewählt und markiert werden. Sie bleiben ihrer natürlichen Entwicklung und Alterung überlassen bis zur Zersetzung des entstehenden Totholzes.