Im August vor 25 Jahren wurde der Zentrale Omnibusbahnhof auf dem Bahnhofsgelände in Kandern fertiggestellt. Am 22. September 1996 – also auf den Tag genau vor 25 Jahren – wurde der neu gestaltete Bahnhofsplatz mit einem Fest eingeweiht. Das Wetter jedoch ließ zum damaligen Herbstanfang zu wünschen übrig, wie in unserem Archiv nachzulesen ist. In seiner Rede erinnerte der damalige Bürgermeister Karl-Friedrich Klein daran, dass der Gemeinderatsbeschluss zur Umgestaltung zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Jahre zurücklag. Nachdem dann die Bau- und Zuschussbewilligungen erteilt worden waren, ging es schnell voran. Nach nur einem Jahr Bauzeit konnte der Busbahnhof mit neuem Wartehäuschen und öffentlicher Toilette der Öffentlichkeit übergeben werden. Die Gesamtkosten für die Umgestaltung betrugen rund 1,25 Millionen Mark. Von diesen Kosten übernahm ein Großteil das Land. Regierungsdirektor Klaus Multhoff vom Regierungspräsidium Freiburg stellte vor Ort fest, dass die Fördermittel des Landes in Kandern „gut und sinnvoll verwendet“ worden waren. Zur Feier des Tages machten auch drei Sonderzüge in Kandern Station. Hauptattraktion des Bahnhofsfests war die S 4-Wunschmeldodie mit dem Radio- und Fernsehmoderator Heinz Siebeneicher sowie prominenten Volksmusikanten. Foto: Alexandra Günzschel