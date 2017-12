Kandern Die Buslinie 54 kommt

Für viele Bewohner des Kandertals war es ein lang gehegter Wunsch. Für die Lörracher könnten sich neue Freizeitmöglichkeiten eröffnen. Mit dem Fahrplanwechsel ab dem 10. Dezember wird die neue Regio-Buslinie 54 mit dem Namen „Sausenberger“ Kandern mit Lörrach-Brombach verbinden.

Von Alexandra Günzschel

Kandertal / Lörrach. Bei dem Wettbewerb konnte die Jury aus fast 400 Namensvorschlägen auswählen. Der Gewinner, der anonym bleiben will, erhielt ein grenzüberschreitendes Monatsticket.

Der Name „Sausenberger“ bezieht sich zum einen auf die Kanderner Sausenburg, deren Bewohner später in die Burg Rötteln umzogen, die ebenfalls am Rand der Busstrecke liegt. Gewollt sind aber auch die Anklänge an „über den Berg sausen“. Denn genau das wird die neue Buslinie tun: In 21 Minuten bringt sie die Fahrgäste über den Wittlinger Berg von Kandern nach Brombach – und auch wieder zurück.

Es gab noch neun weitere Gewinner bei dem Wettbewerb. Sie beteiligten sich mit Vorschlägen wie „BromKa“, Kandertalexpress, „KLEx“ oder „Löwika“.

Landrätin Marion Dam-mann sprach gestern bei der kleinen Feierstunde im SWEG-Betriebshof in Weil am Rhein zu den Gästen. Eine Weiterentwicklung des ÖPNV – bedarfsgerecht, zukunftsorientiert und umweltschonend“, nannte sie als Ziel und pries die vielen Vorzüge der vom Land geförderten Regio-Buslinie an, die Kanderner mit Umstieg auf die S-Bahn in Brombach in 31 Minuten in die Stadtmitte von Lörrach bringt.

Da schien ein „schnöder“ Name wie Linie 54 nicht angebracht. Und der Landkreis stieß mit seinem Aufruf zur Namensfindung auf riesige Resonanz. Eine solche wünscht sich Dammann nun auch für den „Sausenberger“.

Von einer „lang ersehnten Direktverbindung nach Lörrach“ sprach Johannes Müller, Vorstandsvorsitzender der SWEG. Die Voraussetzungen dafür seien durch die Kreispolitik geschaffen worden. Auch aus diesem Grund befanden sich viele Kreisräte unter den Gästen.

Müller blickte auch in die andere Richtung. Denn neben den Kandertälern, die nun schneller nach Lörrach oder auch Zell kommen, eröffnen sich für Lörracher neue Freizeitmöglichkeiten. Prophylaktisch habe man schon einmal einen Antrag auf einen Fahrradanhänger gestellt, erklärte er. Der gute Takt, auch in den Randzeiten und am Wochenende, eröffne vielfältige Freizeitmöglichkeiten wie Theaterbesuche in Lörrach oder Wandern im Kandertal.

Müller betonte außerdem den Umweltaspekt des Busfahrens. Bereits die Hälfte der SWEG-Busse erfülle die strengste Abgasnorm Euro 6, erklärte er. „Ein solcher Bus verbraucht nicht mehr als ein ganz normaler Diesel-Golf“. Die Linie leiste einen großen Beitrag, den Nahverkehr attraktiver zu machen, zeigte er sich überzeugt.

Die Regio-Buslinien seien Bestandteil einer ÖPNV-Initiative, die sich eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen zum Ziel gesetzt hat, erklärte Mario Mohr, der beim Verkehrsministerium des Landes mit dem Projekt betraut ist. Mit dem „Sausenberger“ wurde jetzt innerhalb von zwei Jahren bereits die zehnte Regio-Buslinie im Land eröffnet. Eine weitere wird dieses Jahr noch folgen. Ziel des Förderprojekts sei eine bessere Anbindung von Unter- und Mittelzentren.

Je zur Hälfte werden nun Land und Landkreis das Defizit der neuen Buslinie tragen. Rund eine Million Euro wurde für die kommenden fünf Jahre vom Verkehrsministerium an Fördermitteln bewilligt. Danach kann ein neuer Förderantrag für weitere fünf Jahre gestellt werden.

Stundentakt von früh bis spät, 21 Minuten Fahrtzeit, Anbindung an den Schienenverkehr, fünf Minuten Wartezeit auf verspätete Züge, Überlandbestuhlung, barrierefrei, WLan, USB-Steckdosen, regulärer RVL-Tarif.