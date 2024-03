Kandern: Die drei Physiker begeben sich freiwillig in die psychiatrische Anstalt

Helmut Förnbacher und seine Gattin Kristina Nel präsentierten im professionellen Wechselspiel die verschiedenen Rollen des Stücks „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt, am Vormittag des 8. März für Schüler und am Abend für Erwachsene.

Dürrenmatts Tragikomödie aus dem Jahr 1962 stellt die Frage nach der Ethik in der Wissenschaft und geht von der Erkenntnis aus, dass einmal Gedachtes oder Entdecktes nicht rückgängig gemacht werden könne. Um zu verhindern, dass Entdeckungen der Wissenschaft auch in die falschen Hände geraten könnten, begeben sich drei Kernphysiker in eine psychiatrische Anstalt. „Nur im Irrenhaus dürfen wir noch denken was wir wollen, in der Freiheit sind unsere Gedanken Sprengstoff.“