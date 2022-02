Kandern Die Gartenstadt wächst und gedeiht

Gleich nebenan wird im März ein altes Wohnhaus dem geplanten „Bürohaus“ weichen. Der Rohbau hierfür soll noch in diesem Jahr entstehen.

Für die 320 Quadratmeter Gewerbefläche im Bürohaus werden noch Gewerbetreibende gesucht. Schnell vergriffen waren dagegen die Penthouse-Wohnung sowie eine 80-Quadratmeter-Wohnung. Munz bedauert, dass es nicht möglich war, die Büroräume ebenfalls zu begehrtem Wohnraum umzuwidmen. Doch der festgeschriebene Mischgebietscharakter in diesem Teil der Stadt lässt dies nicht zu. Vorgeschrieben sind rund 30 Prozent für das Gewerbe.

In den Endzügen liegen auch die Bauarbeiten an den Häusern drei und vier. Diese beiden Wohnkomplexe sollen bis Juni respektive November bezugsfertig sein. Für Haus Nummer fünf wurde gerade die 600 Quadratmeter große Bodenplatte betoniert.

Fix und fertig ist die 2700 Quadratmeter große Tiefgarage mit getrennter Ein- und Ausfahrtsspur. Auch von dort aus können die Gartenstadt-Bewohner ihre Wohnungen bequem erreichen. Ohnehin wurde die Gartenstadt komplett barrierefrei gestaltet.

Dort, wo im Moment noch gebaut wird, werden bald 120 Fahrradstellplätze entstehen. Dem Umweltgedanken wird zudem mit einem von Energiedienst betriebenen Carsharingauto sowie dem überwiegend mit Solarstrom betriebenen Blockheizkraftwerk für das Viertel Rechnung getragen. In der Regel erzeugen die Photovoltaikanlagen so viel Strom, das sogar noch ins Netz eingespeist werden kann, erklärt Munz.

Im kommenden Jahr soll die Gartenstadt fertig sein

Ein bisschen überdimensioniert findet er die Tiefgarage mit ihren 68 Stellplätzen. Schon jetzt zeichne sich ab, dass nicht alle Plätze benötigt werden, sagt er.

„Es ist irrsinnig, wie viel wir in dieser kurzen Zeit geschafft haben“, freut sich Munz. Er rechnet damit, dass die Gartenstadt mit ihren 53 Wohneinheiten und den 900 Quadratmetern für Gewerbe bereits im kommenden Jahr eingeweiht werden kann. Ursprünglich war dafür einmal das Jahr 2025 anvisiert.

Der Bauunternehmer führt dies auch auf die gute langjährige Zusammenarbeit mit lokalen Handwerksbetrieben zurück. Weitsichtig wurde zudem noch rechtzeitig Baumaterial gehortet, so dass es nicht zu Engpässen kam.

Auch die Corona-Pandemie hat den Betrieb mit seinen 32 Mitarbeitern kaum ausgebremst. Das Team sei vollständig geimpft, erklärt Munz und verweist außerdem auf das Hygienekonzept in seinem Unternehmen.

Vier Lehrlinge werden in dem Riedlinger Unternehmen derzeit ausgebildet, darunter auch ein Flüchtling, dem Munz eine Chance geben will. Die Erfahrungen im Unternehmen mit Flüchtlingen sind gut. Ein Migrant mache gerade seine Gesellenprüfung und habe sehr gute Noten, sagt der Unternehmer. Er hofft nun, dass er auch bleiben kann.

Schade, aber nun nicht mehr zu ändern, findet Munz, dass aus der Wunschadresse „Gartenstadt“ am Ende nichts wurde. Das neue Wohngebiet wurde postalisch der Bahnhofstraße zugeschlagen.

Fast vergessen ist auch der Ärger mit dem Zweckverband Kandertalbahn, was immer wieder neue Gutachten erforderlich machte, bis endlich doch gebaut werden durfte. Ohnehin musste auf vieles geachtet werden – auf Zufahrten für die Rettungskräfte im ansonsten autofreien Wohngebiet, aber auch auf den Brand- und Hochwasserschutz.

Als Bauherr hat das Unternehmen sein Soll an vielen Stellen übererfüllt, etwa mit der Fußgängerbrücke über die Kander zum Hieber-Markt. 24 Millionen Euro wird die Baufirma am Ende in die Gartenstadt investiert haben. Auf eine Ausschreibung wurde auch deshalb verzichtet, damit in erster Linie Kanderner Bürger zum Zuge kommen konnten. Geschadet hat es dem Projekt nicht. Die Wohnungen zu einem Quadratmeterpreis von 3600 Euro waren schnell vergriffen.

Für den Bauunternehmer sind gewisse Extras Ehrensache, wie er sagt. „Ich sehe so vieles, was nicht gut ist und will es besser machen.“ Das schließt auch Sonderwünsche der Kunden mit ein.