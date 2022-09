Kandern Die Jagd ist für den Wald nützlich

Frage: Wieviel Wild geschossen werden darf, richtet sich ja immer danach, wieviel Verbiss stattgefunden hat. Also in welchem Ausmaß junge Bäume von den Tieren angeknabbert wurden. Wie sieht es damit aus?

Das ist je nach Gebiet unterschiedlich. Ich würde sagen, insgesamt haben wir einen mittleren Verbiss. Rehwild mag Eichen, Tannen und Edellaub wie Ahorn und Esche besonders gern. Buchen sind dagegen nicht so attraktiv. Damit die Vielfalt der Baumarten langfristig erhalten bleibt, muss jedes Jahr konsequent gejagt werden.

Frage: Wie viele Tiere sollen oder müssen pro Saison gejagt werden?

Bis vor einigen Jahren gab es einen festen Abschussplan mit Zahlen, den die Untere Jagdbehörde beim Landratsamt festgelegt hat. Heute orientiert man sich in erster Linie am Wildverbiss. Der Förster hat in regelmäßigen Abständen die Verbisssituation im Wald einzuschätzen und festzulegen, ob eine Intensivierung der Jagd für die kommenden Jahre stattzufinden hat oder die Bejagung für den Moment ausreichend ist.

Frage: Was kann man alternativ gegen Wildverbiss tun?

Bei Holzen haben wir jüngst eine 0,7 Hektar große Rekultivierungsfläche durch einen Wildschutzzaun geschützt. Im vergangenen Winter hatten wir dort einen Räumungshieb durchgeführt. Auf der Fläche standen sehr alte Bäume, vor allem Eichen und Buchen, die abgängig waren. Das heißt, sie waren langsam am Absterben. Die frei gewordene Fläche haben wir dann nicht aufgeforstet, sondern der Natur überlassen. Eichen werfen fast jedes Jahr Eicheln ab und daraus entstehen neue Bäume. Gründe für eine Bejagung sind neben der Wildbretgewinnung etwa auch die Reduzierung der Kosten für solche Schutzmaßnahmen wie Wuchshüllen oder Zäune.

Frage: Warum ist der Herbst die Hauptjagdzeit?

Im Mai beginnt die Rehwild-Bejagung der Böcke, ab September dürfen auch Geiß und Kitz bejagt werden. Im Herbst sind die Kitze schon relativ groß. Dann finden die Drückjagden statt. Diese Form der Jagd ist am effektivsten, da man durch eine nur kurzzeitige Beunruhigung des Wildes mehrere Stücke auf einmal erlegen kann.

Frage: Gibt es etwas, das die Jagdsaison 2022 besonders auszeichnet?

In den vergangenen Jahren war es durch Corona schwierig für die Jagdpächter, ihr Wild an die Gasthäuser zu vermarkten. Die Jäger finanzieren unter anderem durch Einnahmen aus dem Wildverkauf ihre Pacht. In den vergangenen Jahren mussten sie teilweise geringere Preise für ihr Wild in Kauf nehmen. Die Hoffnung ist, dass es dieses Jahr leichter mit der Vermarktung wird.

Seit Juli 2021 ist Otto Jesko von Schroeder Kanderns Förster. Der 35-Jährige hat Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar studiert und anschließend ein zweijähriges Trainee-Programm als Vorbereitung für seinen Dienst im Landratsamt durchlaufen.