Kandern Die Kanderner Feuerwehr hat viel zu Feiern

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre und in Bronze für 15 Jahre Angehörigkeit bei der Feuerwehr wurden Hauptfeuerwehrmann Stefan Osswald (Gold), Hauptfeuerwehrmann Armin Kreiter (Gold), Hauptfeuerwehrmann Philipp Lang (Bronze), Oberfeuerwehrmann Dirk Grohmann (Bronze) und Hauptfeuerwehrmann Joachim Kühner (Bronze) ausgezeichnet. Vergeben wurden die Auszeichnungen vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Dietmar Fink und dem Gesamtkommandanten der Kanderner Feuerwehr Günter Lenke. Ehrenzeichen der Feuerwehr werden überdies an Thomas Zitzer (Gold), Anika Lenke (Bronze), Tizian Tüchert (Bronze) und Christoph Brombacher (Bronze) überbracht, die in der Versammlung nicht anwesend sein konnten.