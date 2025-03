Kandern: Die Keramik gibt den Ton an

Shanon Turner und Michael Hayes Foto: Gudrun Gehr

Ihren Ehemann Michael Hajes – einen gelernten Bierbrauer – lernte sie in den USA kennen. Dieser begleitete sie nach Europa. Bald konnten beide von der kleinen Töpferei in der Alten Ziegelei in die größere Werkstatt in der Bibelisgasse umziehen. Die Töpferei ist nach den Initialen der beiden als Studio Hatu benannt und wird von beiden betrieben. Hergestellt wird Gebrauchsgeschirr für jeden Tag, angeboten werden zahlreiche Töpferkurse und eine „Offene Werkstatt“. „Töpfern hat Zukunft und Töpfern erdet“, sagte Shanon Turner. Im Töpfern sieht Shanon eine meditative Beschäftigung, „ideal in dieser Welt, die sich so schnell dreht“.

Werkstatt „Hakenjos“

Die Töpferei liegt der Familie von Sabine Kluge von der Keramikwerkstatt Hakenjos seit Generationen im Blut. Gegründet wurde die Werkstatt vom Urgroßvater Hermann Hakenjos. Ihre Ausbildung zur Keramikmeisterin absolvierte sie 1990. Für Interessierte bot die Handwerksmeisterin eine Werkstattführung an. „Vom ersten Handgriff bis zur Fertigstellung eines Produktes, ob Milchkännchen, Vase oder Schale, sind mindestens 28 Arbeitsvorgänge erforderlich“, erklärte Kluge.

Sabine Kluge Foto: Gudrun Gehr

In ihrer Werkstatt wird noch der originale Kanderner Bunt-Ton aus dem Abbau vom eigenen Grundstück verwendet, der sonst nirgendwo mehr käuflich ist. Kluge zeigte die vielfachen, langwierigen, aufwendigen und kräftezehrenden Arbeitsvorgänge wie das „Verschnäppern“ im Wasserfass, den Reinigungsprozess mit dem „Sumpfen“ des Tones oder das Betätigen der Filterpresse zur Herstellung der Tonrollen. Nach dem Durchwalken der Tonrollen ging es an die Drehscheibe, wo sich die Geschicktheit der erfahrenen Meisterin zeigte. „Wenn ich das nach 40 Jahren im Beruf nicht könnte, wäre es ja schlimm“, sagte Kluge mit einem Schmunzeln im Gesicht. Nachdenklich fügte sie an: „Ich sehe keine große Zukunft für das Töpferhandwerk, und ich kann verstehen, dass die Produkte einigen Leuten zu teuer sind“.