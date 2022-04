Kandern Die Menschen kommen sogar nachts

„Am 10. März wurde die GU in Betrieb genommen“, erklärte Sutherland. „Bereits am 9. März kam die erste ukrainische Familie.“ Mittlerweile seien schon 140 Menschen aufgenommen worden und mehr als 100 wieder gegangen. Der GU-Leiter sprach von einer aktuellen Verweildauer von ein bis vier Wochen in der provisorischen Unterkunft, da derzeit noch für viele der Bewohner schnell Unterkünfte gefunden werden könnten.

Die sich überschlagenden Ereignisse haben die GU vor besondere Herausforderungen gestellt. Denn die Kriegsflüchtlinge werden der Unterkunft nicht zugewiesen. Häufig kommen sie selbstständig, zumeist unangemeldet. Erst über Ostern seien wieder sechs Personen gekommen, berichtete Sutherland. Dammann bemerkte, dass die Familien in Kandern dank des geschulten und routinierten Personals sogar nachts anreisen könnten. „Wir haben noch niemanden abgewiesen“, teilte Sutherland mit.

Mittlerweile sei etwas Routine eingekehrt, berichtete Kröncke. „Ein Team Wohnen wurde ins Leben gerufen und stellt Kontakte her. Auch wurde eine pädagogische Familienhilfe eingerichtet, damit die Ankommenden nicht ausgenutzt werden.“

Diana Stöcker erkundigte sich danach, warum so viele Ukrainer sich diese Gegend aussuchen würden. Oft sei das Zufall, sagte Kröncke. Die Flüchtlinge würden an der polnischen Grenze in einen Bus einsteigen, ohne zu wissen, wohin er fährt. Andere hätten Bekannte in der Gegend, von denen sie sich Hilfe erhoffen. Takis Mehmet Ali wies darüber hinaus auf eine stark ukrainisch geprägte russische Gemeinde sowie auf ein reges jüdisch-ukrainisches Leben in der Region hin.

Noch werden private Unterkünfte gefunden

Private Unterkünfte, sofern sie denn gefunden werden, gelten als Anschlussunterbringung. Hier ist neben dem Land dann auch der Kreis finanziell in der Pflicht, wie Kröncke berichtete, jedoch nicht über das gewohnte Maß hinaus.

Während die ersten Kriegsflüchtlinge bereits in ruhigere Gegenden in der Ukraine zurückkehren, werden andere möglicherweise länger bleiben. Auch begehrte Fachkräfte, die etwa in der Pflege oder in der Kinderbetreuung arbeiten könnten, sind darunter. Dies ist umso wichtiger, als dass unter den Flüchtlingen auch viele Kinder sind, die wiederum betreut werden müssen.

Möglichst schnell will man den Geflüchteten eine Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Sprach- und Integrationskurse ermöglichen. Die Menschen könnten sich dann auch schneller eine normale Wohnung leisten, bemerkte Ali.

Das Nadelöhr für Integrationskurse, so war zu erfahren, sei derzeit das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). „Das geht nicht so schnell, wie wir uns das wünschen würden“, bedauerte Dammann.

Stöcker sprach das Problem im Nachgang des Treffens bei einem Telefongespräch mit BAMF-Präsident Hans-Eckhard Sommer an, wie sie mitteilte. Dieser sagte einen zusätzlichen Termin mit den verantwortlichen Fachabteilungen in Lörrach zu und zeigte sich zuversichtlich, dass das Problem auf der Arbeitsebene geklärt werden könne.

Dass Integrationskurse von Müttern wiederum Kinderbetreuung erfordern würden, bemerkte Penner, die auf die schwierige Personalsituation in den Kindergärten hinwies.

Hoffmann sprach schließlich noch ein weiteres Problem an: Die unterschiedliche Behandlung verschiedener Flüchtlingsgruppen und mögliche Konflikte, die daraus entstehen. Ja, diese Konflikte gebe es, bestätigte Kröncke. „Wir können nur versuchen zu erklären, dass dies auch mit einem anderen Rechtssystem und dem damit verbundenen Verfahren zusammenhängt“, sagte er.

Geschultes Personal hilft bei Kriegstraumata

Stöcker erkundigte sich noch nach Kriegstraumata. Sie erfuhr, dass das DRK schnell reagiert habe und geschultes Personal sowie Dolmetscher zur Hand hat, etwa dann, wenn Geflüchtete über ihre Handys die schreckliche Nachricht erhalten, dass Väter im Kriegseinsatz verletzt oder getötet wurden.

Dem Austausch schloss sich eine kurze Führung durch die Gemeinschaftsunterkunft an, wobei darauf geachtet wurde, die Bewohner nicht zu stören.