Kandern: Die Ortsdurchfahrt wird erneuert

Die Ortsdurchfahrt von Sitzenkirch wird auf einer Strecke von etwa 400 Meter erneuert und wird am Ende neben einer neuen Straßendecke auch über einen neuen Gehweg sowie zwei barrierefreie Bushaltestellen verfügen. Weiterhin wird ein neuer Kanal für das Regenwasser inklusive der Hausanschlüsse für die Oberflächenentwässerung verlegt, die Wasserversorgung im öffentlichen Bereich erneuert und die Breitbandversorgung, im noch nicht ausgebauten Teil Sitzenkirchs, abgeschlossen. Gerade die fehlende Anbindung eines relativ großen Teils des Ortsteils hat in der Vergangenheit zu großer Unzufriedenheit geführt, weswegen Teile der Bevölkerung die Baumaßnahme bereits seit geraumer Zeit erwarten. Weiterhin wird die Straßenbeleuchtung erneuert, der Energiedienst wird an der Stromversorgung arbeiten und die Brücke über den Lippisbach soll ebenfalls saniert werden (als Maßnahme des Regierungspräsidiums Freiburg). Dazu wird eine Stützmauer an der Brücke saniert.