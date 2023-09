Kandern Die Plätze sind eigentlich alle voll belegt

Eine Verzögerung bei der Erweiterung der Unterkunft

Die Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft sei seitens des Landkreises auf Mitte 2024 verschoben worden. Die Signale seien gewesen, dass die Behörden nicht so schnell hinterherkämen, noch „Hausaufgaben“ zu erledigen waren und dass auf die Erweiterung noch gewartet werden müsse.

In der August-Macke-Schule gibt es eine Vorbereitungsklasse mit 26 Kindern und Jugendlichen, aber es herrscht Lehrermangel. Bei den 40 Neuankömmlingen sei unklar, wie viele Kinder und Jugendliche sich darunter befinden werden. Es gibt laut Bryzgalova große Niveauunterschiede in der Klasse, zwei Plätze werden wegen zwei heimkehrender Ukrainer demnächst frei. In der Grundschule sind es zurzeit 24 Kinder, die Unterstützung von Ehrenamtlichen erhalten.

Infos

Willkommensordner:

Die Geflüchteten kommen mit ihren Papieren meistens mit einer Lose-Blatt-Sammlung in einem Briefumschlag. Mit der Zeit sammeln sich immer mehr Unterlagen an, und viele suchen nach einer Möglichkeit, ein bisschen Ordnung und Übersicht zu erhalten. „Die Idee ist, alle relevanten Informationen und Papiere in einem Aktenordner zu bündeln, den die Geflüchteten dann auch zu Behördengängen oder Gesprächen mitnehmen können“, erläuterte die Integrationsbeauftragte. Ihre Recherchen ergaben, dass es einen solchen Ordner nur in Sachsen-Anhalt gab. Es ist eine kompakte Mischung aus knapper Information über zehn Sachgebiete mit Anlaufstellen, Kontaktdaten, Öffnungszeiten sowie Links – war dieser zum Beispiel zu kompliziert, behalfen sie sich mit einem scannbaren QR-Code. „Wir hatten eine Kooperation mit der Diakonie in Lörrach“, berichtete Bryzgalova. Die Stadt Kandern hat die Druckkosten getragen, den anderen Teil die Kooperationspartner.

Erweiterung der Unterkunft:

„Die Vorbereitungen haben seitens des Landratsamts deutlich länger gedauert als gedacht, aber nach den mir vorliegenden Informationen ist der Landkreis gerade dabei, auszuschreiben“, sagte die Bürgermeisterin und nannte als Zeitraum für Planung/Bau Anfang bis Mitte 2024. Der Landkreis habe sehr viele Nachfragen gestellt, deren Beantwortung etwas Zeit in Anspruch genommen habe, ehe der Vertrag abgeschlossen werden konnte. „Alle Gemeinden sind unter dem gleichen Druck und bemühen sich, etwas zu tun“, fassten Penner und Bryzgalova die Situation zusammen. Es sollen dort 60 zusätzliche Plätze in Containern entstehen, sagt Landkreis-Pressesprecher Torben Pahl auf Nachfrage unser Zeitung. Einen genauen Zeitplan konnte er auf die Schnelle noch nicht benennen.