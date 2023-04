Kandern Die Revolution im Bild festgehalten

Wie ging es dann weiter?

Durch Heirat ist die Familie Pflüger mit der ebenfalls liberalen Familie Vortisch verbunden. So kam das Bild zur Familie Vortisch. Friedrich Vortisch hat mich bei der Transkription der Pflügerbriefe unterstützt und sich sehr gefreut, dass dieses Bild, das eng mit der Geschichte seiner Familie und der Stadt Lörrach verwoben ist, nun entschlüsselt ist. Heute hängt es in der Dauerausstellung im Dreiländermuseum.

Warum ist das Bild so bedeutsam?

Das Gemälde ist eines der wenigen Bilder, auf dem ein Künstler die 48er-Revolution in Deutschland zwischen friedlichem und gewaltsamen Radikalismus dargestellt hat. Es war daher auch in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt zum 150. Revolutionsjubiläum ausgestellt. Außerdem ist es in kürzester Zeit entstanden, schon ab Oktober 1848 wurde es im Kunstverein in Karlsruhe ausgestellt. Der Maler muss an diesem Gründonnerstag im April 1848 in Lörrach gewesen sein, er hat sich auch selbst auf dem Bild in Szene gesetzt. Viele bedeutende Akteure der Revolution sind darauf zu sehen, wie Gustav Struve und Joseph Weißhaar. Und auch Marcus Pflüger, der dem ersten badischen Aufstand wie fast alle Lörracher ablehnend gegenüberstand. Zentral sind auch die Wirtshäuser: Der „Wilde Mann“ und die „Sonne“. Wirtshäuser waren damals „Schaltzentralen“ der Kommunikation und auch der Revolution.

Welche Bedeutung hat das Gemälde für die Region und darüber hinaus?

Die Revolution von 1848 steht bis heute im Schatten des 20. Jahrhunderts und der beiden Weltkriege. Viele Leute sind in den Kriegen gefallen, die ihr Wissen über die Revolution hätten weitergeben können. Daher war auch das Wissen um die Schlüsselfiguren verloren gegangen. Die Revolution ist jedoch unser demokratisches „Fundament“ – und das lässt sich an diesem Bild gut festmachen.