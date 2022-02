Kandern Die Situation an den Schulen hat sich entspannt

„Alle Klassen sind da und alle Lehrer gesund“, vermeldet auch Schulleiter Oliver Simon von der Grundschule Kandern auf Nachfrage. Er berichtet von überschaubaren ein bis zwei Corona-Fällen im Durchschnitt pro Tag und etwa zwei bis drei Krankheitsfällen pro Klasse, wobei es sich nicht nur um Corona handelt.

„Die Kinder geben sich die Klinke in die Hand. Jeder ist mal krank“, so die Einschätzung des Schulleiters. Insgesamt sei die Tendenz aber abnehmend, so seine vorsichtige Prognose. Kinder, die zu Hause, aber nicht krank sind, bekommen von der Schule Arbeitsmaterialien gestellt.

Mit der Entscheidung, dass nun nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden müssen, wenn 20 Prozent der Mitschüler infiziert sind, kann Simon leben. „Jetzt können Kinder, die gesund sind, wieder in die Schule kommen.“

Grundschule Tannenkirch

„Wir haben seit Montag wieder normalen Betrieb“, sagt Petra Brombacher-Vollmer, Schulleiterin an der Grundschule Tannenkirch. Davor hatte es an der kleinen Schule eine größere Infektionswelle gegeben, mit ausgelöst auch durch viele erkrankte Geschwisterkinder im Tannenkircher Kindergarten. Ganz geschlossen hatte die Schule aber nie.

„Verordnungen kommen und gehen“, sagt die Schulleiterin, auch vor dem Hintergrund der nun gekippten 20-Prozent-Regel. „Als kleine Schule haben wir ein bisschen mehr Freiheiten und können die Regeln in direkter Kommunikation so umsetzen, dass alles passt.“

Einzelne Corona-Infektionen gibt es auch an der Tannenkircher Schule immer wieder mal. Ob das Schlimmste vorbei ist, mag Brombacher-Vollmer jedoch noch nicht beurteilen.

Grundschule Malsburg

„Die Fälle halten sich in Grenzen und auch die Lehrer halten zu hundert Prozent durch“, freut sich Sabine Pernak, Rektorin der Grundschule in Malsburg-Marzell.

Dennoch zehren die immer neuen Verordnungen am Nervenkostüm von Eltern und Lehrkräften, wie es Pernak beschreibt. Vielen Eltern fehle mittlerweile das Verständnis dafür. Alle seien dünnhäutiger geworden.

Tritt ein Corona-Fall bei einem Schüler auf, besagt die Verordnung, dass die gesamte Klasse fünf Tage in Folge durchgetestet werden muss. Lange Zeit konnten die Eltern das zu Hause machen. Jetzt müssen die Schnelltests entweder in einem Testzentrum oder unter Aufsicht in der Schule erfolgen. „Das ist für uns mit viel Aufwand verbunden“, berichtet die Schulleiterin. Und dass die Hälfte der Kinder mit dem Bus kommt, macht den Infektionsschutz nicht gerade einfacher.

Das Schulamt sei sehr bemüht. Aber das, was vom Ministerium kommt, sei mitunter schon starker Tobak, macht Pernak ihrem Ärger Luft. „Ein bisschen sind wir schon der Prellbock.“

Doch nach zahlreichen Lockdowns und Schulschließungen hat Pernak noch etwas anderes festgestellt: „Die Wertschätzung für die Schule ist bei den Kindern gestiegen. Sie genießen den Unterricht und das Zusammensein und sie brauchen es auch.“