Kandern Die Töpferstadt von ihrer Sonnenseite

Fotoaktion zum Thema Lieblingsplatz

Vor zwei Jahren gab es eine Aktion, bei der Menschen in Kandern sich im Städtchen in einem Bilderrahmen fotografieren konnten. „Ein Drittel der Teilnehmer, die uns Bilder geschickt haben, ist aus Kandern gekommen, bei den Übrigen handelte es sich um Touristen und Gäste“, sagte Röder.

Die Resonanz auf die Aktion war derart groß, dass sie nun in neuer Form weitergeführt wird. Diesmal sind Teilnehmer dazu aufgerufen, ein Foto ihres Lieblingsplatzes in Kandern einzuschicken – gerne auch mit sich selbst oder ihrer Familie auf dem Bild, sagte Röder. Die Aktion läuft bis November. Nach den Herbstferien wird es dann eine Verlosung unter allen Teilnehmern geben. Die Fotos können auf sämtlichen Online-Kanälen sowie ganz analog per Post an die Tourist-Information geschickt werden.