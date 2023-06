Kandern Die Verkehrswende in Kandern mitgestalten

Bestandsanalyse der Kanderner Innenstadt

Der Verkehrsplaner hielt fest: „Den Autoverkehr benötigen wir hier auf dem Land.“ Die „Aufenthaltsqualität“ sei in Kandern, auch im Vergleich zu anderen Städten, gut. Für einen Parkplatz brauche man im öffentlichen Raum mehr als zwölf Quadratmeter. Geschäfte haben allerdings die Sorge, wenn diese in der Innenstadt wegfallen, werde noch mehr online eingekauft. Die Kundennachfrage steige, sagte Wahl, jedoch mit einer Flaniermeile und einer guten Aufenthaltsqualität. Es gebe genügend Parkplätze im Umfeld, dazu benötige es allerdings ein Parkleitsystem. Verkehrsmessungen in Kandern haben gezeigt, dass in der Hauptstraße, „dem Wohnzimmer der Stadt“, pro Tag bis zu 5000 Fahrzeuge durchfahren. Die örtliche Umfahrung werde wenig genutzt. Beim öffentlichen Nahverkehr gebe es Stoßzeiten, am Wochenende ist die Taktung geringer. Die Orientierung für Ortsfremde sei schwierig, wenn sie zu Fuß in die Innenstadt gehen wollen.