Kandern Die Wahl in Zeiten von Corona

Dennoch werden für den Wahltag am Sonntag, 22. März, Maßnahmen getroffen (siehe Die Oberbadische vom 17. März). Die Abstände der Wahlhelfer zu den Wählern werden größer sein als sonst, Desinfektionsmittel sowie Kugelschreiber für jeden Wähler und wenn möglich auch Handschuhe werden zur Verfügung gestellt, wie es in einer Mitteilung der Stadt Kandern heißt. „Einen gemeinsamen Stift wird es nicht geben“, bestätigt Pach auf Nachfrage unserer Zeitung. Auch schon bei der Kommunalwahl in Bayern am vergangenen Sonntag waren ähnliche Maßnahmen getroffen worden, die Wahl hatte problemlos stattfinden können.

Zudem sollen am Wahlsonntag in Kandern die Wahlkabinen regelmäßig desinfiziert und falls erforderlich der Zugang zu den Wahllokalen so geordnet werden, dass ausreichend Abstände eingehalten werden können.

Briefwahl wird empfohlen

Trotz der Maßnahmen empfiehlt der Hauptamtsleiter, die Briefwahl wahrzunehmen. Bis gestern waren die Briefwahl-Unterlagen gut 1700-mal beantragt worden. Die Frist dafür wurde eigens verlängert: Statt wie vorgesehen bis Mittwoch, kann die Briefwahl aufgrund der derzeitigen Corona-Situation noch bis heute, 18 Uhr, beantragt werden, bei einer plötzlichen Erkrankung sogar noch am Wahlsonntag selbst (siehe unten).

Kein Treffen im Rathaus

Eine entsprechende Darstellung der Ergebnisse im Rathaussaal der Stadt Kandern, wie es diese bei früheren Wahlen gegeben hat, wird bei der diesjährigen Bürgermeisterwahl nicht angeboten werden können. Selbst wenn bereits diesen Sonntag ein endgültiges Ergebnis feststehen sollte und ein zweiter Wahlgang am Sonntag, 5. April, entfällt, ist auch keine Wahlparty vorgesehen. „Wir bitten darum, dass Sie die Ergebnisermittlung und die Ergebnisse möglichst von zu Hause aus verfolgen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Kandidaten reagieren

Auch auf den laufenden Wahlkampf wirkt sich die Corona-Pandemie aus. Die Kandidaten haben ihre geplanten Ortsrundgänge und Bürgergespräche abgesagt. Kandidatin Kaja Wohlschlegel bietet aus Rücksichtnahme ihre Hausbesuche nur noch auf ausdrücklichen Wunsch der Bürger an. Die Wähler können ihre Anliegen telefonisch unter Tel. 0177 / 890 00 07 vorbringen oder per E-Mail an kaja.wohlschlegel@gmx.de.

Auch Kandidatin Simone Penner setzt ihre Hausbesuche nicht mehr fort. Der Infostand auf dem Kanderner Wochenmarkt, der morgen, Samstag, nochmals angeboten werden sollte, wird ebenfalls abgesagt. Fragen und Anregungen nimmt Penner telefonisch oder auch via Whatsapp unter Tel. 0151 / 62 73 96 28 sowie per E-Mail an kontakt@simone-penner.de entgegen.

Kandidat Florian Zöbelin teilt mit, dass seine geplanten und noch ausstehenden Nachbarschaftsrundgänge durch Riedlingen und die Kanderner Innenstadt ausfallen. Er wünscht sich für die Bewältigung der Krise Gelassenheit und Vernunft, aber auch Zuversicht, Mut und Zusammenhalt in der Kanderner Bürgerschaft. Alternativ zu den Ortsrundgängen nimmt er Anregungen und Ideen zur Ortsgestaltung per E-Mail an florian.zoebelin@web.de entgegen.

Kandidat Volker Pilz hat wegen der Corona-Krise ebenfalls angekündigt, auf weitere Hausbesuche zu verzichten. Eigentlich hätte er dieser Tage im Kernort und den Ortsteilen unterwegs sein wollen. Stattdessen wird er seine Wahlinformationen per Post an die Haushalte senden und verweist zudem auf die Informationen auf seiner Homepage. Er freut sich laut Mitteilung auch weiterhin auf regen Austausch, derzeit vermehrt per Mail, Telefon oder über die Kanäle, die auf seiner Homepage zu finden sind. Bis auf Weiteres will Pilz an seinem Informationsstand auf dem Kanderner Wochenmarkt am Samstag, 21. März, festhalten. „Auch in dem von den Behörden empfohlenen Abstand von zwei Metern lassen sich gute Gespräche führen“, schreibt Pilz.

Die Kandidaten Marina Ertel und Oliver Heimann haben keine öffentlichen Wahlkampftermine vorgesehen.

Wer per Brief wählen will, muss einen Termin unter Tel. 07626 / 899-21 vereinbaren. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung kann Briefwahl auch noch am Samstag von 10 bis 12 Uhr und am Wahltag bis 15 Uhr beantragt werden. Wer kurzfristig einen Antrag stellt, sollte das persönlich tun und erhält die Briefwahlunterlagen ausgehändigt, da eine Zustellung per Post unter Umständen nicht mehr rechtzeitig möglich ist. Das Wahlergebnis wird unter www.kandern.de veröffentlicht.