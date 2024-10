Es sei eine Kombination aus persönlicher Betreuung ud moderner Technologie, erläuterten die DRK-Mitarbeiter den Räten. „Es werden neue Wege für Begegnungen, Kommunikation und soziale Teilhabe geschaffen“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Die Angebotsformen beziehen sich auf digitale Unterstützung, feste Sprechzeiten in einer Anlaufstelle in Kandern, persönliche Betreuung durch Hausbesuche sowie Angebote in Präsenz oder in der Online-Vernetzung.